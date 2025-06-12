آخر خبر عن "كارثة الطائرة الهنديّة"... هذا مصير جميع الركاب

أفادت وكالة " "، عن مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة وعددهم 242.

Advertisement

وكانت الطائرة سقطت على مبنى يضمّ طلاباً جامعيين، بعد لحظات من إقلاعها من مطار مدينة أحمد اباد.