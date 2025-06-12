بعد "كارثة الهند"... إليكم أبرز حوادث تحطم طائرات "بوينغ"

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ذكر موقع " "، أنّه لطالما اعتُبرت شركة " " إحدى الركائز الكبرى لصناعة الطيران العالمية، لكن سجلها خلال العقود الماضية لم يخل من الجوية المأسوية.في 15 شباط 1961، تحطمت طائرة من طراز "بوينغ 707" تابعة لخطوط سابينا البلجيكية أثناء محاولتها الهبوط في . قتل في الحادث 73 شخصاً.رغم أن السبب كان سوء التواصل بين الطيارين وبرج المراقبة، فإن الكارثة وقعت بين طائرتين من طراز "بوينغ 747" على مدرج مطار تينيريفي بجزر الكناري. أسفر التصادم عن مقتل 583 شخصًا، في أسوأ حادث طيران مدني في التاريخ حتى اليوم.في 23 اب 2005، تحطمت طائرة "بوينغ 737" خلال عاصفة شديدة في منطقة الأدغال بالأمازون، مما أدى إلى مصرع 40 راكبًا. وأثار الحادث تساؤلات حول استمرار استخدام الطرازات القديمة من "بوينغ" في ظروف جوية قاسية.في 25 شباط 2009، تحطمت طائرة "بوينغ 737-800" أثناء محاولتها الهبوط في مطار سخيبول بأمستردام. أسفر الحادث عن مقتل 9 أشخاص من بين 135 راكبًا، وكان السبب خللًا في رادار الارتفاع الراديوي، مما أدى إلى هبوط آلي غير سليم.في 29 شباط 2018، سقطت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في نظام التحكم الآلي "MCAS".في 10 آذار 2019، تحطمت طائرة من الطراز ذاته بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، وقتل في الحادث 157 شخصا. كان الحادث بمثابة الضربة القاصمة للثقة بـ"737 ماكس"، ما أدى إلى تعليق طيران الطراز عالميا لمدة نحو عامين.رغم عدم سقوط الطائرة، إلا أن رحلة شركة " إيرلاينز" المتجهة من دنفر إلى هونولولو واجهت انفجارا كارثيا في أحد محركات طائرتها "بوينغ 777"، ما أدى إلى تساقط حطام فوق منطقة سكنية. نجا الجميع، لكن الحادث دفع لتعليق عمل طائرات مزودة بمحركات مشابهة.في كانون الثاني 2024، تعرّضت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" لحادث خطير حين انفصل جزء من جسم الطائرة أثناء الطيران. لم تقع إصابات خطيرة، لكن الحادث أدى إلى تعليق مؤقت للطائرات من الطراز ذاته وإعادة التحقيق في جودة التصنيع لدى بوينغ.في حزيران 2025، تحطمت طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لشركة "إير إنديا" بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد متجهة إلى . أدى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 242.