Advertisement

عربي-دولي

بعد "كارثة الهند"... إليكم أبرز حوادث تحطم طائرات "بوينغ"

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1374066-638853397927681933.jpg
Doc-P-1374066-638853397927681933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّه لطالما اعتُبرت شركة "بوينغ" إحدى الركائز الكبرى لصناعة الطيران العالمية، لكن سجلها خلال العقود الماضية لم يخل من الكوارث الجوية المأسوية.
Advertisement

1. تحطم "بوينغ 707" – رحلة خطوط سابينا البلجيكية (1961)

في 15 شباط 1961، تحطمت طائرة من طراز "بوينغ 707" تابعة لخطوط سابينا البلجيكية أثناء محاولتها الهبوط في بروكسل. قتل في الحادث 73 شخصاً.

2. كارثة "بوينغ 747" في تينيريفي (1977)

رغم أن السبب الرئيسي كان سوء التواصل بين الطيارين وبرج المراقبة، فإن الكارثة وقعت بين طائرتين من طراز "بوينغ 747" على مدرج مطار تينيريفي بجزر الكناري. أسفر التصادم عن مقتل 583 شخصًا، في أسوأ حادث طيران مدني في التاريخ حتى اليوم.

3. رحلة "بوينغ 737" التابعة لشركة "تانس بيرو" (2005)

في 23 اب 2005، تحطمت طائرة "بوينغ 737" خلال عاصفة شديدة في منطقة الأدغال بالأمازون، مما أدى إلى مصرع 40 راكبًا. وأثار الحادث تساؤلات حول استمرار استخدام الطرازات القديمة من "بوينغ" في ظروف جوية قاسية.

4. رحلة الخطوط التركية 1951 – تحطم "بوينغ 737-800" في أمستردام (2009)

في 25 شباط 2009، تحطمت طائرة "بوينغ 737-800" أثناء محاولتها الهبوط في مطار سخيبول بأمستردام. أسفر الحادث عن مقتل 9 أشخاص من بين 135 راكبًا، وكان السبب خللًا في رادار الارتفاع الراديوي، مما أدى إلى هبوط آلي غير سليم.

5. سقوط "بوينغ 737 ماكس 8" – رحلة "ليون إير" (2018)

في 29 شباط 2018، سقطت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في نظام التحكم الآلي "MCAS".

6. تحطم "بوينغ 737 ماكس 8" – رحلة الخطوط الإثيوبية (2019)

في 10 آذار 2019، تحطمت طائرة من الطراز ذاته بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، وقتل في الحادث 157 شخصا. كان الحادث بمثابة الضربة القاصمة للثقة بـ"737 ماكس"، ما أدى إلى تعليق طيران الطراز عالميا لمدة نحو عامين.

7. حادثة "بوينغ 777" – انفجار محرك فوق دنفر (2021)

رغم عدم سقوط الطائرة، إلا أن رحلة شركة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من دنفر إلى هونولولو واجهت انفجارا كارثيا في أحد محركات طائرتها "بوينغ 777"، ما أدى إلى تساقط حطام فوق منطقة سكنية. نجا الجميع، لكن الحادث دفع لتعليق عمل طائرات مزودة بمحركات مشابهة.

8. انفصال أجزاء من "بوينغ 737 ماكس 9" – ألاسكا إيرلاينز (2024)

في كانون الثاني 2024، تعرّضت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" لحادث خطير حين انفصل جزء من جسم الطائرة أثناء الطيران. لم تقع إصابات خطيرة، لكن الحادث أدى إلى تعليق مؤقت للطائرات من الطراز ذاته وإعادة التحقيق في جودة التصنيع لدى بوينغ.

9. حادثة "بوينغ 787 دريملاينر" – طائرة "إير إنديا" (2025)

في حزيران 2025، تحطمت طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لشركة "إير إنديا" بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد متجهة إلى لندن. أدى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 242.
 
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يعزي الهند حكومة وشعبا بضحايا تحطم الطائرة المأسوي
lebanon 24
12/06/2025 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سهم "بوينغ" يخسر 7% بعد حادثة الطائرة الهندية المنكوبة
lebanon 24
12/06/2025 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
lebanon 24
12/06/2025 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني هندي: تحطم 3 مقاتلات هندية لأسباب مجهولة
lebanon 24
12/06/2025 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:27 | 2025-06-12
10:09 | 2025-06-12
10:01 | 2025-06-12
09:54 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24