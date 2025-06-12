"مأساة لا توصف".. رئيس الوزراء الهندي يعلق على حادث تحطم الطائرة

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
عن حزنه الشديد، إثر كارثة تحطم طائرة الركاب التي أودت بحياة العشرات اليوم الخميس بالقرب من مطار أحمد آباد الدولي غربي البلاد.
وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد وأصابتنا بالصدمة، إنها مأساة لا توصف".
وأضاف "في هذه اللحظة الحزينة، أتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين. لقد تواصلت مع الوزراء والجهات المعنية التي تعمل على مساعدة المتضررين".
وتحطمت اليوم طائرة ركاب على متنها 242 راكبا، قرب مطار سردار فالابهاي باتل
الدولي في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات غربي الهند
بعد إقلاعها بقليل ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
وقالت شركة "إير انديا" إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى لندن
وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها، كانت تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.
وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل، مشيرة إلى أن من بين هذا العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 بريطانيا
وسبعة برتغاليين وكندي.
وفي ذات السياق، قال فايز أحمد كيدواي المدير العام
لهيئة الطيران المدني في تصريح، إن الرحلة "ايه أي 171" للطائرة من طراز "بوينغ
787" تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمان وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم)