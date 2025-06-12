"مأساة لا توصف".. رئيس الوزراء الهندي يعلق على حادث تحطم الطائرة

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أعرب عن حزنه الشديد، إثر كارثة تحطم طائرة الركاب التي أودت بحياة العشرات اليوم الخميس بالقرب من مطار أحمد آباد الدولي غربي البلاد.وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد وأصابتنا بالصدمة، إنها مأساة لا توصف".وأضاف "في هذه اللحظة الحزينة، أتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين. لقد تواصلت مع الوزراء والجهات المعنية التي تعمل على مساعدة المتضررين".وتحطمت اليوم طائرة ركاب على متنها 242 راكبا، قرب مطار سردار فالابهاي الدولي في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات غربي بعد إقلاعها بقليل ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.وقالت شركة "إير انديا" إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها، كانت تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل، مشيرة إلى أن من بين هذا العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 وسبعة برتغاليين وكندي.وفي ذات السياق، قال فايز أحمد كيدواي لهيئة الطيران المدني في تصريح، إن الرحلة "ايه أي 171" للطائرة من طراز " 787" تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمان وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم)