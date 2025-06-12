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عربي-دولي

بعد تحطم الطائرة الهنديّة... الملك تشارلز حزين

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:21
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قال الملك البريطاني تشارلز الثالث إنه شعر بصدمة شديدة بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد بغرب الهند وعلى متنها 53 مواطنا بريطانيا.
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وفي بيان نشر على منصة "إكس"، قال: "لقد شعرت وزوجتي بصدمة شديدة إزاء الأحداث المروعة التي وقعت هذا الصباح في أحمد آباد. وإن صلواتنا العميقة وتعازينا الصادقة تذهب إلى أسر وأصدقاء جميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي الذي امتد أثره إلى العديد من البلدان، فيما يترقبون أخبار أحبائهم بقلق بالغ. كما أود أن أحيي الجهود البطولية التي تبذلها فرق الطوارئ وكل من يقدم الدعم والمساعدة في هذا الوقت الحزين والمؤلم". (روسيا اليوم)
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