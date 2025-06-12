بعد تحطم الطائرة الهنديّة... الملك تشارلز حزين

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قال الملك الثالث إنه شعر بصدمة شديدة بسبب تحطم طائرة في مدينة أحمد آباد بغرب وعلى متنها 53 مواطنا .وفي بيان نشر على منصة "إكس"، قال: "لقد شعرت وزوجتي بصدمة شديدة إزاء الأحداث المروعة التي وقعت هذا الصباح في أحمد آباد. وإن صلواتنا العميقة وتعازينا الصادقة تذهب إلى أسر وأصدقاء جميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي الذي امتد أثره إلى العديد من البلدان، فيما يترقبون أحبائهم بقلق بالغ. كما أود أن أحيي الجهود البطولية التي تبذلها فرق الطوارئ وكل من يقدم الدعم والمساعدة في هذا الوقت الحزين والمؤلم". (روسيا اليوم)