دولة "صديقة" حذّرت إيران من "ضربة" إسرائيليّة

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نقلت قناة "خبر تورك" اليوم الخميس، عن مسؤول إيراني كبير قوله إنّ "دولة صديقة في المنطقة، حذرت ، من هجوم إسرائيلي محتمل"، من دون تحديد هوية هذه الدولة.وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت أنّ " تدرس توجيه ضربة عسكرية ضدّ إيران قريباً، من دون مساعدة أميركية، وفي ظل المحادثات الأميركية - الجارية". (روسيا اليوم)