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عربي-دولي

دولة "صديقة" حذّرت إيران من "ضربة" إسرائيليّة

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:54
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نقلت قناة "خبر تورك" التركية اليوم الخميس، عن مسؤول إيراني كبير قوله إنّ "دولة صديقة في المنطقة، حذرت إيران، من هجوم إسرائيلي محتمل"، من دون تحديد هوية هذه الدولة.
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وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت أنّ "إسرائيل تدرس توجيه ضربة عسكرية ضدّ إيران قريباً، من دون مساعدة أميركية، وفي ظل المحادثات الأميركية - الإيرانية الجارية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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