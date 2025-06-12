Advertisement

عربي-دولي

"تهديدات غامضة" تستهدف حفل زفاف رئاسيّ... ماذا كشفت الشرطة؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1374098-638853461394023345.jpg
Doc-P-1374098-638853461394023345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على رجل خمسيني بعدما نشر تهديدات إلكترونية تستهدف حفل زفاف نجل رئيس البلاد لي جيه ميونغ.
Advertisement

وأفادت شرطة سيونغبوك في سيئول بأنها استجوبت المشتبه به قبل إعادته إلى منزله، وذلك بتهمة الترهيب العام.

ووفقا للتحقيقات، نشر الرجل منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوانا مثيراً يقول "القضاء على الدميع دفعة واحدة"، مصحوبا بصورة لخريطة تظهر موقع حفل الزفاف وتوقيته.
 
 
كما تضمن المنشور إشارات إلى إمكانية تسجيل أرقام لوحات السيارات المتجهة نحو مكان الاحتفال. وأقر المتهم خلال التحقيق بنشر المحتوى المذكور، لكنه نفى وجود نية فعلية لتنفيذ التهديدات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة بشأن حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فهل سيحضره شخصياً؟
lebanon 24
12/06/2025 18:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق حفل زفاف نجل نتنياهو.. لأسباب أمنية
lebanon 24
12/06/2025 18:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
lebanon 24
12/06/2025 18:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال حفل زفاف صديقه... هذا ما فعله لاعب كرة قدم شهير برفقة دنيا بطمة (فيديو)
lebanon 24
12/06/2025 18:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:09 | 2025-06-12
10:01 | 2025-06-12
10:00 | 2025-06-12
09:54 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24