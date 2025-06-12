"تهديدات غامضة" تستهدف حفل زفاف رئاسيّ... ماذا كشفت الشرطة؟

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وأفادت شرطة سيونغبوك في سيئول بأنها استجوبت المشتبه به قبل إعادته إلى منزله، وذلك بتهمة الترهيب العام.



ووفقا للتحقيقات، نشر الرجل منشورا على حمل عنوانا مثيراً يقول " على الدميع دفعة واحدة"، مصحوبا بصورة لخريطة تظهر موقع حفل الزفاف وتوقيته. ألقت الشرطة الجنوبية القبض على رجل خمسيني بعدما نشر تهديدات إلكترونية تستهدف حفل زفاف نجل رئيس البلاد ميونغ.وأفادت شرطة سيونغبوك في سيئول بأنها استجوبت المشتبه به قبل إعادته إلى منزله، وذلك بتهمة الترهيب العام.ووفقا للتحقيقات، نشر الرجل منشورا على حمل عنوانا مثيراً يقول " على الدميع دفعة واحدة"، مصحوبا بصورة لخريطة تظهر موقع حفل الزفاف وتوقيته.

كما تضمن المنشور إشارات إلى إمكانية تسجيل أرقام لوحات السيارات المتجهة نحو مكان الاحتفال. وأقر المتهم خلال التحقيق بنشر المحتوى المذكور، لكنه نفى وجود نية فعلية لتنفيذ التهديدات. (روسيا اليوم)