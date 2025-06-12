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عربي-دولي

بعد اقتحام قوات إسرائيلية لبيت جن... بيان للداخليّة السوريّة

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:50
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أكدت وزارة الداخلية السورية أن "الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة التي تمارسها على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ولن تجر المنطقة إلا لمزيد من التوتر والاضطراب".
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وقالت الوزارة في بيان: "في ظلّ استمرار الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت قوات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مؤلَّفة من دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، ورافق هذه القوة طيران استطلاع مسيَّر، على التوغّل في قرية بيت جن التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق".


وأضافت: "نفّذت القوة المحتلة عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، أسفرت عن اختطاف سبعة أشخاص، وترافق هذا التصعيد مع إطلاق نارٍ مباشر على الأهالي في القرية، مما أسفر عن استشهاد أحد المدنيين كما تمّ نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي المحتلّة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".

وشددت الوزارة على أن هذه "الاستفزازات المتكرّرة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخَرْقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، وهي ممارسات لا يمكن أن تقود المنطقة إلى الاستقرار، ولن تجرّ إلا لمزيد من التوتر والاضطراب". (روسيا اليوم)
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