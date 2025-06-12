بعد اقتحام قوات إسرائيلية لبيت جن... بيان للداخليّة السوريّة

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أكدت أن "الاستفزازات المتكررة التي تمارسها على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة ولن تجر المنطقة إلا لمزيد من التوتر والاضطراب".وقالت الوزارة في بيان: "في ظلّ استمرار الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها ، أقدمت قوات عسكرية تابعة للاحتلال ، فجر اليوم، مؤلَّفة من دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، ورافق هذه القوة طيران استطلاع مسيَّر، على التوغّل في قرية بيت جن التابعة لمنطقة قطنا ".وأضافت: "نفّذت القوة المحتلة عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، أسفرت عن اختطاف سبعة أشخاص، وترافق هذا التصعيد مع إطلاق نارٍ مباشر على الأهالي في القرية، مما أسفر عن استشهاد أحد المدنيين كما تمّ نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي المحتلّة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".