إيران: سنعيد بناء المنشآت النووية إذا دمرت

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قال ، يوم الخميس، إن بلادا لم تعلق آمالها على أميركا، وأنها لن تستسلم للقوة والظلم والاستبداد، مؤكدا أنه "حتى إذا دمرت المنشآت النووية بالقنابل فسنعيد بناءها"وقال "ليس صحيحا أنهم إذا دمروا منشآتنا بالقنابل، فسيضيع كل شيء، تلك القدرات موجودة في أذهاننا، ولذلك، مهما فعلوا، سنعيد بناءها".ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن عن الرئيس قوله "إن تواجه اليوم أقصى درجات الضغوط والعقوبات التي تفرضها وبعض ضد شعبها".وأشار بزشكيان إلى أن "الحكومة الايرانية بدأت منذ أيامها الأولي حواراً مع جميع الدول المجاورة، وكانت رسالتنا واضحة: نحن إخوة لكم، فالذين يعيشون على جانبي الحدود ينتمون إلى جذور واحدة، وجميع القوميات في أذربيجان، تركمانستان، ، خراسان وفي كل أرجاء هذه الأرض، تربطنا روابط والثقافة والتاريخ". (سكاي نيوز)