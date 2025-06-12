في الذكرى الـ11 للجهاد الكفائي... قادة أمنيون يستذكرون التحوّل ضد داعش

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وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، أن "فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني في العام 2014، شكّلت منعطفاً أمنياً وسياسياً وإنسانياً كبيراً في تاريخ العراق الحديث، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي مر بها البلد آنذاك".وأوضح المحمداوي أن "الفتوى كان لها تأثير مباشر وسريع، حيث استجاب لها أبناء الشعب بمختلف مكوناته، وتدفّق عشرات الآلاف من المتطوعين إلى جبهات القتال، مما أسهم في تعزيز وإسناد القواطع الأمنية، ولاسيما في المناطق التي كانت تشهد ثغرات وإخفاقات أمنية".وأضاف أن "مخرجات هذه الفتوى العظيمة بدأت بالظهور خلال أيام قليلة، وأسهمت بشكل واضح في إيقاف تمدد عصابات داعش الإرهابية، كما ساعدت في تعزيز صمود المناطق المحاصرة آنذاك مثل آمرلي، والضلوعية، وبلد، والبشير، وحديثة، والبغدادي، وعامرية الصمود".وأشار نائب قائد العمليات المشتركة إلى أن "الفتوى منحت القادة الميدانيين فرصة لإعادة تنظيم القوات وتوظيف الموارد البشرية والمعدات والأسلحة، مما مهد للتخطيط بواقعية وثقة لاستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية".وبيّن المحمداوي أن "أولى ثمار هذه الجهود كانت في تحرير منطقة جرف النصر بمحافظة بابل في آب 2014، وهو إنجاز استراتيجي مهم ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في وكربلاء وبابل وعامرية الصمود"، مضيفاً أن "الانتصارات توالت بعد ذلك، حتى تحرير جميع الأراضي من براثن "داعش"، وإعلان النصر العسكري الكامل في نهاية العام 2017".بدوره، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي، أن "العراق تجاوز الهجمة البربرية التي شنتها عصابات داعش الإرهابية بفضل تلاحم القوات الأمنية ودعم المرجعية "، مشيدا "بالدور الكبير الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي في توحيد الصف الوطني والتصدي للإرهاب".وقال التميمي: إنه "بعد مرور العراق بالهجمة الإرهابية وسيطرة عصابات داعش على أجزاء من أراضي العراق، تمكنت القوات العراقية وبفضل وقفة المرجعية الدينية الشجاعة، ودعمها الكامل للقوات الأمنية عبر إصدار الفتوى المباركة، ما أسهم بشكل كبير في توحيد الجهود الأمنية والشعبية للتصدي لهذا الخطر الداهم".