ألمانيا: لا ندرس إرسال صواريخ إلى أوكرانيا!

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قال الألماني ، عقب لقائه مع في ، إن لا تفكر في إرسال صواريخ " " المجنحة إلى .وأضاف في حديثه مع الصحفيين رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "سألتموني هل ندرس هذا الأمر؟ أجيبكم: لا!".