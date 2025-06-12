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ألمانيا: لا ندرس إرسال صواريخ إلى أوكرانيا!

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:13
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب لقائه مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، إن برلين لا تفكر في إرسال صواريخ "توروس" المجنحة إلى أوكرانيا.
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وأضاف بيستوريوس في حديثه مع الصحفيين رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "سألتموني هل ندرس هذا الأمر؟ أجيبكم: لا!".


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