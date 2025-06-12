رئيس هيئة الأركان الأميركي: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران "مثير للقلق"

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وأضاف: "تقرير الذرية مثير للقلق بالتأكيد".



وقال كين أمام أعضاء بالكونغرس الأميركي، إن يفكر على ما يبدو فيما يجب عليه فعله بعد قرار الوكالة الأحدث الذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار . أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين، الخميس، أن تقريرا جديدا صدر عن بشأن يثير القلق، وأن تراقب تطورات الوضع عن كثب، نقلا عن " ".وأضاف: "تقرير الذرية مثير للقلق بالتأكيد".وقال كين أمام أعضاء بالكونغرس الأميركي، إن يفكر على ما يبدو فيما يجب عليه فعله بعد قرار الوكالة الأحدث الذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار .

وإلى ذلك، قال الألماني يوهان فاديفول، الخميس، إن بلاده لن تقبل بامتلاك إيران أسلحة نووية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره أنطونيو تاياني في .



وتابع فاديفول: "الجميع يريد تجنب أي تصعيد. لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد إيران وهي تصبح مسلحة نوويا. يجب أن يكون هذا واضحا في ظل هذا الوضع".



وذكر أنه سيسافر إلى الليل الخميس، وسيزور ، حيث سيتم مناقشة الملف .



ومن ناحية أخرى، عبرت ، الخميس، عن قلقها إزاء خطة إيران لبناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم.