ترامب: لوس أنجلوس كانت "آمنة" في الليلتين الماضيتين بفضل الجيش

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وقال على منصة " ": "حرسنا الوطني العظيم، وبقليل من المساعدة من ، وضع شرطة لوس أنجلوس في موقع يتيح لها القيام بعملها بشكل فعال"، مضيفا أنه لولا الجيش لكانت المدينة "تحولت إلى ساحة جريمة لم نشهد مثلها منذ سنوات". أكد الرئيس الأميركي ، صباح الخميس، أن كانت "آمنة وبخير خلال الليلتين الماضيتين"، مشيدا بالجنود لمساعدتهم في إعادة فرض النظام في المدينة بعد احتجاجات مناهضة لترحيل مهاجرين استمرت لأيام.وقال على منصة " ": "حرسنا الوطني العظيم، وبقليل من المساعدة من ، وضع شرطة لوس أنجلوس في موقع يتيح لها القيام بعملها بشكل فعال"، مضيفا أنه لولا الجيش لكانت المدينة "تحولت إلى ساحة جريمة لم نشهد مثلها منذ سنوات".

واندلعت الاحتجاجات التي اتسم معظمها بالسلمية، الأسبوع الماضي، على خلفية تصعيد مفاجئ في مساعي توقيف المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.



لكن تخللها العنف أحيانا، إذ أضرم محتجون النار في سيارات أجرة ذاتية القيادة وألقوا الحجارة على الشرطة.



وأمر ترامب بنشر الآلاف من عناصر ، ونحو 700 عنصر من المارينز (مشاة البحرية) رغم احتجاجات حاكم ولاية غافين نيوسوم، وهي أول مرة يقوم بها رئيس أميركي بخطوة مماثلة منذ عقود.



وقال ترامب في منشوره إن نيوسوم "فقد السيطرة تماما على الوضع". وأضاف "يتعيّن عليه أن يقول شكرا لأنني أنقذته بدلا من محاولة تبرير أخطائه وعدم كفاءته".