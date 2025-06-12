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عربي-دولي
وزير الخارجية الأوكراني: لزيادة الضغط على روسيا لانهاء الحرب هذا العام
Lebanon 24
12-06-2025
|
13:11
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قال
وزير الخارجية
الأوكراني أندري سيبيغا، الخميس، إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع
روسيا
"هذا العام"، مكررا الدعوة لزيادة الضغط على روسيا.
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وأعلن أمام حلفائه
الأوروبيين
في منتدى أمني في
روما
"نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام" مضيفا أن "دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا.. حان الوقت لدبلوماسية الضغط".
يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
، الأسبوع الماضي، أن على المشاركين في المفاوضات الروسية
الأوكرانية
دراسة مسودة المذكرات مع مقترحات السلام من الطرفين، وبعد ذلك الاتفاق على مواعيد الجولة التالية من المفاوضات.
وقال بيسكوف رداً على سؤال وكالة "تاس": "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للنظر في مسودات المذكرات التي تبادلها الطرفان، وبمجرد أن يصبحا جاهزين سيتفقان على مواعيد الجولة
القادمة
".
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