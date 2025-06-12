وزير الخارجية الأوكراني: لزيادة الضغط على روسيا لانهاء الحرب هذا العام

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وأعلن أمام حلفائه في منتدى أمني في "نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام" مضيفا أن "دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا.. حان الوقت لدبلوماسية الضغط". قال الأوكراني أندري سيبيغا، الخميس، إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع "هذا العام"، مكررا الدعوة لزيادة الضغط على روسيا.وأعلن أمام حلفائه في منتدى أمني في "نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام" مضيفا أن "دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا.. حان الوقت لدبلوماسية الضغط".

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم ، الأسبوع الماضي، أن على المشاركين في المفاوضات الروسية دراسة مسودة المذكرات مع مقترحات السلام من الطرفين، وبعد ذلك الاتفاق على مواعيد الجولة التالية من المفاوضات.



وقال بيسكوف رداً على سؤال وكالة "تاس": "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للنظر في مسودات المذكرات التي تبادلها الطرفان، وبمجرد أن يصبحا جاهزين سيتفقان على مواعيد الجولة ".