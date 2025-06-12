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عربي-دولي

ترامب في تصريح خطير: إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران!

Lebanon 24
12-06-2025 | 13:23
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، أن "إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية"، محذرا من "اندلاع نزاع هائل في منطقة الشرق الأوسط".
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وأوضح ترامب للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت إسرائيل ستشنّ ضربة على إيران "لا أريد أن أقول إن ذلك قريب، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث".


ودعا ترامب إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، الى عدم توجيه ضربة الى إيران، مؤكدا أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل الى اتفاق نووي.


وقال "نحن قريبون الى حد ما من التوصل الى اتفاق جيد للغاية"، مضيفا بشأن إسرائيل "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته".


أضاف: "سيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حاليا، أريد أن أبرم اتفاقاً مع إيران ونحن قريبون من ذلك وأفضل المسار الودي".
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