ترامب في تصريح خطير: إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران!

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وأوضح للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت إسرائيل ستشنّ ضربة على "لا أريد أن أقول إن ذلك قريب، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث".ودعا ترامب إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، الى عدم توجيه ضربة الى إيران، مؤكدا أن وطهران قريبتان من التوصل الى اتفاق نووي.وقال "نحن قريبون الى حد ما من التوصل الى اتفاق جيد للغاية"، مضيفا بشأن إسرائيل "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته".أضاف: "سيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حاليا، أريد أن أبرم اتفاقاً مع إيران ونحن قريبون من ذلك وأفضل المسار الودي".