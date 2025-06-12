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الإمارات تعزي الهند في ضحايا تحطم الطائرة

Lebanon 24
12-06-2025 | 13:40
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أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند، في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالقرب من مطار أحمد آباد.
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وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم"، وفق ما ذكرت وكالة  الأنباء الإماراتية.

وكانت طائرة من طراز "بوينغ 787-8" والتابعة للخطوط الجوية الهندية قد تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار أحمد آباد غربي البلاد، وعلى متنها ما لا يقل عن 242 شخصا. (سكاي نيوز)

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