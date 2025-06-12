الإمارات تعزي الهند في ضحايا تحطم الطائرة

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أعربت ، عن خالص تعازيها وتضامنها مع ، في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية بالقرب من مطار أحمد آباد.وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء .وكانت طائرة من طراز " 787-8" والتابعة للخطوط الجوية الهندية قد تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار أحمد آباد غربي البلاد، وعلى متنها ما لا يقل عن 242 شخصا. (سكاي نيوز)