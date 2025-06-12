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عربي-دولي

وزير الخارجية الايطالي: إيطاليا لا تملك مؤشرات على هجوم إسرائيلي وشيك على إيران

Lebanon 24
12-06-2025 | 14:57
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده ليس لديها أي مؤشرات على شن هجوم إسرائيلي على إيران في المستقبل القريب.
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وذكر تاياني في تصريحات للصحفيين “لا أعلم ما إذا كان سيقع هجوم إسرائيلي على إيران، ليس لدينا أي مؤشرات، باستثناء ما فعله الأميركيون، على أنه سيكون هناك هجوم في المستقبل القريب”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تنقل أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يصبح مكانا خطيرا، مضيفا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

من جهته، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، لترد طهران بالإعلان عن إجراءات مضادة بينما قال مسؤول إيراني إن “دولة صديقة” حذرت بلاده من ضربة إسرائيلية محتملة.
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