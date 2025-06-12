وزير الخارجية الايطالي: إيطاليا لا تملك مؤشرات على هجوم إسرائيلي وشيك على إيران

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قال أنطونيو تاياني، إن بلاده ليس لديها أي مؤشرات على شن هجوم إسرائيلي على في القريب.وذكر تاياني في تصريحات للصحفيين “لا أعلم ما إذا كان سيقع هجوم إسرائيلي على إيران، ليس لدينا أي مؤشرات، باستثناء ما فعله الأميركيون، على أنه سيكون هناك هجوم في المستقبل القريب”.الأميركي أمس الأربعاء إن تنقل أمريكيين من لأنه قد يصبح مكانا خطيرا، مضيفا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.، أعلن مجلس محافظي ، اليوم، أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار ، لترد بالإعلان عن إجراءات مضادة بينما قال مسؤول إيراني إن “دولة صديقة” حذرت بلاده من ضربة إسرائيلية محتملة.