78 قتيلاً.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات بجنوب أفريقيا

Advertisement

قال وزير في وقت متأخر الخميس “إن وفيات الفيضانات التي اجتاحت إقليم كيب الشرقي في هذا الأسبوع ارتفعت إلى 78 قتيلا ويمكن أن ترتفع أكثر مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.وشهدت أجزاء من جنوب هطول أمطار غزيرة وثلوج منذ مطلع الأسبوع، في موجة برد شتوية شديدة عطلت شبكات النقل والكهرباء.