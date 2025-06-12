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78 قتيلاً.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات بجنوب أفريقيا

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:38
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قال وزير في وقت متأخر من اليوم الخميس “إن وفيات الفيضانات التي اجتاحت إقليم كيب الشرقي في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع ارتفعت إلى 78 قتيلا ويمكن أن ترتفع أكثر مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
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وشهدت أجزاء من جنوب أفريقيا هطول أمطار غزيرة وثلوج منذ مطلع الأسبوع، في موجة برد شتوية شديدة عطلت شبكات النقل والكهرباء.
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