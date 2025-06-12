واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر الشديد

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أعلنت ، اليوم الخميس، أن تنصح مواطنيها في وشمال بتوخي الحذر الشديد نظرا لتصاعد التوترات الإقليمية.وفي سياقٍ متصل، طالبت وزارة الخارجية برد دولي حازم على ، وذلك عقب قرار وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج ، في حين دعا الرئيس الأميركي إيران إلى تقديم تنازلات.وكان مجلس محافظي الوكالة أصدر اليوم قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، في حين نددت طهران بالقرار وردّت بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم.