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عربي-دولي

واشنطن تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر الشديد

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:50
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر الشديد نظرا لتصاعد التوترات الإقليمية.
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وفي سياقٍ متصل، طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية برد دولي حازم على إيران، وذلك عقب قرار وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي، في حين دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى تقديم تنازلات.

وكان مجلس محافظي الوكالة أصدر اليوم قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، في حين نددت طهران بالقرار وردّت بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم.
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