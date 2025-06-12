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الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:07
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نذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بإخلاء عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فوراً، والتوجه إلى منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية.
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وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس": "إلى كل المتواجدين في مركز مدينة خان يونس، ومعسكر (مخيم النازحين) خان يونس، وحي البطن السمين في بلوكات 63 و64 و100 و107 و108، الإخلاء فورا إلى منطقة المواصي".

وأضاف أن الجيش سيعمل بـ"قوة شديدة" في تلك المناطق لـ"تدمير قدرات" الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن إنذارات الإخلاء لا تشمل مجمع ناصر الطبي، المستشفى الحكومي الوحيد في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة عبر قصف المربعات السكنية المحيطة به وإخلاء السكان.
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