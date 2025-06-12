الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس

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نذر الجيش ، الخميس، بإخلاء عدة مناطق في مدينة جنوبي فوراً، والتوجه إلى منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية.وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس": "إلى كل المتواجدين في مركز مدينة خان يونس، ومعسكر (مخيم النازحين) خان يونس، وحي البطن السمين في بلوكات 63 و64 و100 و107 و108، الإخلاء فورا إلى منطقة المواصي".وأضاف أن الجيش سيعمل بـ"قوة شديدة" في تلك المناطق لـ"تدمير قدرات" الفصائل .وأشار إلى أن إنذارات الإخلاء لا تشمل ، الوحيد في جنوب قطاع غزة.وفي وقت سابق الخميس، قالت ، إن الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة عبر قصف المربعات السكنية المحيطة به وإخلاء السكان.