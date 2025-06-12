23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة: السودان يشهد إفلاتًا من العقاب ولا مبالاة مقلقة
Lebanon 24
12-06-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر منسّق
الشؤون الإنسانية
في
الأمم المتحدة
توم فليتشر
الخميس من أن
السودان
، الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين بين الجيش وقوات الدعم السريع، أصبح "مثالاً محزناً" على "اللامبالاة" و"الإفلات من العقاب" في العالم.
Advertisement
وجاء في بيان لفليشتر: "قال
المجتمع الدولي
مراراً إنه سيحمي شعب السودان. سيسألنا شعب السودان عمّا إذا سنباشر الوفاء بهذا الوعد ومتى وكيف. لأن بلدهم أصبح مثالاً محزناً على موضوعي الساعة: اللامبالاة والإفلات من العقاب".
وتابع "ندق ناقوس الخطر من جديد. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. يحتاج 30 مليون شخص، نصف السكان، إلى مساعدات حيوية"، متحدثاً عن حرب "بلا رحمة" ومدنيين "محاصرين وجائعين".
وأضاف: "القصف العشوائي والهجمات بمسيّرات وغيرها من الهجمات الجوية تقتل وتجرح وتشرّد عدداً هائلاً من الناس. وقد دُمّر نظام الرعاية الصحية، وتفشّى مرضا
الكوليرا
والحصبة، وغيرهما من الأمراض".
وقال فليشتر "لقد تم توصيف التكلفة البشرية لهذه الحرب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي الرهيبة على نحو متكرر، لكن هذه الكلمات لا تترجَم حماية حقيقية للمدنيين أو وصولاً آمناً ودون عوائق ومستداماً للطواقم الإنسانية"، مذكّراً بهجوم استهدف في الأسبوع الماضي طواقم إغاثة وأوقع خمسة قتلى، وفق
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي.
وأضاف "ندعو الجهات النافذة إلى تسريع الجهود.. والعمل بشكل أكبر لتحقيق سلام مستدام وشامل وعادل"، داعياً أيضاً إلى مزيد من التمويل للمساعدات الإنسانية.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
سلام: لا إفلات من العقاب بعد اليوم
Lebanon 24
سلام: لا إفلات من العقاب بعد اليوم
13/06/2025 04:29:43
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال": انهيار القطاع المالي في لبنان نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب
Lebanon 24
الرئيس سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال": انهيار القطاع المالي في لبنان نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب
13/06/2025 04:29:43
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: العقوبات الأميركية الجديدة ضد 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية هجوم على العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب
Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: العقوبات الأميركية الجديدة ضد 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية هجوم على العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب
13/06/2025 04:29:43
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من السودان يتجاوز 4 ملايين منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من السودان يتجاوز 4 ملايين منذ بدء الحرب
13/06/2025 04:29:43
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تنفذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية
Lebanon 24
إسرائيل تنفذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية
21:04 | 2025-06-12
12/06/2025 09:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"وصلنا إلى نقطة اللاعودة".. الجيش الإسرائيلي: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات
Lebanon 24
"وصلنا إلى نقطة اللاعودة".. الجيش الإسرائيلي: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات
21:26 | 2025-06-12
12/06/2025 09:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستمر لأيام.. أوّل تعليق لنتنياهو على العملية الإسرائيلية في إيران
Lebanon 24
ستستمر لأيام.. أوّل تعليق لنتنياهو على العملية الإسرائيلية في إيران
21:16 | 2025-06-12
12/06/2025 09:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل شاركت واشنطن بضرب إسرائيل؟
Lebanon 24
هل شاركت واشنطن بضرب إسرائيل؟
21:12 | 2025-06-12
12/06/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: لا نزال ملتزمين بحل أزمة النووي الإيراني دبلوماسياً
Lebanon 24
ترمب: لا نزال ملتزمين بحل أزمة النووي الإيراني دبلوماسياً
17:50 | 2025-06-12
12/06/2025 05:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
00:33 | 2025-06-12
12/06/2025 12:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:04 | 2025-06-12
إسرائيل تنفذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية
21:26 | 2025-06-12
"وصلنا إلى نقطة اللاعودة".. الجيش الإسرائيلي: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات
21:16 | 2025-06-12
ستستمر لأيام.. أوّل تعليق لنتنياهو على العملية الإسرائيلية في إيران
21:12 | 2025-06-12
هل شاركت واشنطن بضرب إسرائيل؟
17:50 | 2025-06-12
ترمب: لا نزال ملتزمين بحل أزمة النووي الإيراني دبلوماسياً
17:43 | 2025-06-12
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت لصالح وقف حرب غزة
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
13/06/2025 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24