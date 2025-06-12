الأمم المتحدة: السودان يشهد إفلاتًا من العقاب ولا مبالاة مقلقة

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حذّر منسّق في الخميس من أن ، الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين بين الجيش وقوات الدعم السريع، أصبح "مثالاً محزناً" على "اللامبالاة" و"الإفلات من العقاب" في العالم.وجاء في بيان لفليشتر: "قال مراراً إنه سيحمي شعب السودان. سيسألنا شعب السودان عمّا إذا سنباشر الوفاء بهذا الوعد ومتى وكيف. لأن بلدهم أصبح مثالاً محزناً على موضوعي الساعة: اللامبالاة والإفلات من العقاب".وتابع "ندق ناقوس الخطر من جديد. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. يحتاج 30 مليون شخص، نصف السكان، إلى مساعدات حيوية"، متحدثاً عن حرب "بلا رحمة" ومدنيين "محاصرين وجائعين".وأضاف: "القصف العشوائي والهجمات بمسيّرات وغيرها من الهجمات الجوية تقتل وتجرح وتشرّد عدداً هائلاً من الناس. وقد دُمّر نظام الرعاية الصحية، وتفشّى مرضا والحصبة، وغيرهما من الأمراض".وقال فليشتر "لقد تم توصيف التكلفة البشرية لهذه الحرب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي الرهيبة على نحو متكرر، لكن هذه الكلمات لا تترجَم حماية حقيقية للمدنيين أو وصولاً آمناً ودون عوائق ومستداماً للطواقم الإنسانية"، مذكّراً بهجوم استهدف في الأسبوع الماضي طواقم إغاثة وأوقع خمسة قتلى، وفق للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي.وأضاف "ندعو الجهات النافذة إلى تسريع الجهود.. والعمل بشكل أكبر لتحقيق سلام مستدام وشامل وعادل"، داعياً أيضاً إلى مزيد من التمويل للمساعدات الإنسانية.(العربية)