دبلوماسي أميركي: نستبعد مهاجمة إسرائيل لإيران دون تنسيق مع واشنطن

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وقال هاكابي في مقابلة مع صحيفة " " الإسرائيلية الخاصة: "لا أعتقد أن إسرائيل ستهاجم إيران دون ضوء أخضر أميركي أو تنسيق مسبق معنا".



واعتبر السفير أنه "ليس واقعياً أن تتحرك إسرائيل بشكل أحادي في هذا الملف الحساس".



وأضاف مستدركاً: "لكن القرار النهائي (بهذا الخصوص) يعود لإسرائيل في نهاية المطاف". استبعد السفير الأميركي لدى مايك هاكابي، الخميس، شن هجوماً عسكرياً على دون تنسيق مسبق مع بلاده، في ظل التلميحات بضربة عسكرية.وقال هاكابي في مقابلة مع صحيفة " " الإسرائيلية الخاصة: "لا أعتقد أن إسرائيل ستهاجم إيران دون ضوء أخضر أميركي أو تنسيق مسبق معنا".واعتبر السفير أنه "ليس واقعياً أن تتحرك إسرائيل بشكل أحادي في هذا الملف الحساس".وأضاف مستدركاً: "لكن القرار النهائي (بهذا الخصوص) يعود لإسرائيل في نهاية المطاف".

ولفت هاكابي إلى أن الرئيس الأميركي لا يسعى إلى إحياء مع إيران بصيغته السابقة. وأكد أن بلاده "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتخصيب اليورانيوم" في أي اتفاق توقعه معها. وتابع: " كان واضحاً جداً في خطه الأحمر، فهذا لن يحدث".