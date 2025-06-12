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عربي-دولي
دبلوماسي أميركي: نستبعد مهاجمة إسرائيل لإيران دون تنسيق مع واشنطن
Lebanon 24
12-06-2025
|
16:25
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استبعد السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي، الخميس، شن
تل أبيب
هجوماً عسكرياً على
إيران
دون تنسيق مسبق مع بلاده، في ظل التلميحات
الإسرائيلية
بضربة عسكرية.
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وقال هاكابي في مقابلة مع صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيلية الخاصة: "لا أعتقد أن إسرائيل ستهاجم إيران دون ضوء أخضر أميركي أو تنسيق مسبق معنا".
واعتبر السفير أنه "ليس واقعياً أن تتحرك إسرائيل بشكل أحادي في هذا الملف الحساس".
وأضاف مستدركاً: "لكن القرار النهائي (بهذا الخصوص) يعود لإسرائيل في نهاية المطاف".
ولفت هاكابي إلى أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لا يسعى إلى إحياء
الاتفاق النووي
مع إيران بصيغته السابقة. وأكد أن بلاده "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتخصيب اليورانيوم" في أي اتفاق توقعه معها. وتابع: "
ترامب
كان واضحاً جداً في خطه الأحمر، فهذا لن يحدث".
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