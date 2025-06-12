القيادة المركزية الأميركية: قتل قيادي في داعش شمال غربي سوريا

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أعلنت الأميركية (سنتكوم)، الخميس، مقتل قيادي بتنظيم داعش إثر غارة جوية نفذتها شمال غربي .وقالت القيادة في بيان إن "قواتها نفذت غارة في 10 حزيران الجاري على شمال غربي سوريا، استهدفت بويف، وهو مسؤول في داعش".وأضافت أن بويف "كان متورطاً في التخطيط لعمليات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاء والمدنيين".واعتبرت أن العملية "جزء من القيادة المركزية الأميركية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لتعطيل وإحباط جهود الإرهابيين في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية وحلفائها".