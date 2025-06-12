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عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: قتل قيادي في داعش شمال غربي سوريا

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:28
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الخميس، مقتل قيادي بتنظيم داعش إثر غارة جوية نفذتها شمال غربي سوريا.
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وقالت القيادة في بيان إن "قواتها نفذت غارة في 10 حزيران الجاري على شمال غربي سوريا، استهدفت رحيم بويف، وهو مسؤول في داعش".

وأضافت أن بويف "كان متورطاً في التخطيط لعمليات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاء واشنطن والمدنيين".

واعتبرت أن العملية "جزء من التزام القيادة المركزية الأميركية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لتعطيل وإحباط جهود الإرهابيين في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية وحلفائها".
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