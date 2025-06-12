مشروع قانون أميركي لإلغاء قانون "قيصر" وتأثيراته على سوريا بشكل كامل!

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وكتب ويلسون على منصة "إكس": "قدمت اليوم تشريعا مشتركا بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) من شأنه إلغاء قانون "قيصر" وعقوباته المفروضة على سوريا بشكل كامل".وكان الرئيس الأميركي قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في وقت سابق أنه قرر رفع عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس .وبدأت في 17 حزيران 2020 بتطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات ، بينهم رئيس البلاد السابق، ، وعقيلته، أسماء .