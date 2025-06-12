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مشروع قانون أميركي لإلغاء قانون "قيصر" وتأثيراته على سوريا بشكل كامل!

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:48
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أعلن عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري جو ويلسون، أنه قام اليوم بتقديم تشريع من شأنه إلغاء قانون "قيصر" وعقوباته المفروضة على سوريا.
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وكتب ويلسون على منصة "إكس": "قدمت اليوم تشريعا مشتركا بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) من شأنه إلغاء قانون "قيصر" وعقوباته المفروضة على سوريا بشكل كامل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في وقت سابق أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران 2020 بتطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد السابق، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
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