الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت لصالح وقف حرب غزة

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صوّتت بأغلبية ساحقة، الخميس، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة ، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لنحو مليوني فلسطيني.وجاء التصويت في المكونة من 193 عضواً، بواقع 149 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت.واعتمد القرار وسط تصفيق حار.والقرار الذي صاغته يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب.