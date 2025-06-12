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عربي-دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت لصالح وقف حرب غزة

Lebanon 24
12-06-2025 | 17:43
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صوّتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الخميس، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لنحو مليوني فلسطيني.
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وجاء التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بواقع 149 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت.

واعتمد القرار وسط تصفيق حار.

والقرار الذي صاغته إسبانيا يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب.
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