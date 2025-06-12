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ترمب: لا نزال ملتزمين بحل أزمة النووي الإيراني دبلوماسياً

Lebanon 24
12-06-2025 | 17:50
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن "بلاده لا تزال ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية دبلوماسياً"، لكنه أضاف أنه "يتعيّن على طهران أولاً أن تتخلّى عن آمالها في امتلاك سلاح نووي".
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وكتب ترمب على منصة "تروث سوشال": "لا نزال ملتزمين بحل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية!".
وأضاف: "صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران. قد تكون دولة عظيمة، لكن عليها أولاً أن تتخلى وبشكل تام عن آمالها في الحصول على سلاح نووي".
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