ترمب: لا نزال ملتزمين بحل أزمة النووي الإيراني دبلوماسياً

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، الخميس، إن "بلاده لا تزال ملتزمة بحل القضية النووية دبلوماسياً"، لكنه أضاف أنه "يتعيّن على أولاً أن تتخلّى عن آمالها في امتلاك سلاح نووي".وكتب على منصة " ": "لا نزال ملتزمين بحل للقضية النووية الإيرانية!".وأضاف: "صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع . قد تكون دولة عظيمة، لكن عليها أولاً أن تتخلى وبشكل تام عن آمالها في الحصول على سلاح نووي".