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هل شاركت واشنطن بضرب إيران؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 21:12
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قال مسؤولان أميركيان إن إسرائيل بدأت تنفيذ ضربات على إيران، وأكدا أن الولايات المتحدة لم تقدم المساعدة أو تشارك في العملية.
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وبحسب "رويترز"، أحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن حالة الطورائ في جميع أنحاء البلاد عقب توجيه ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية فجر الجمعة.
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