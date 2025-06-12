هل شاركت واشنطن بضرب إيران؟

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قال مسؤولان أميركيان إن بدأت تنفيذ ضربات على ، وأكدا أن لم تقدم المساعدة أو تشارك في العملية.وبحسب " "، أحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم هويتهما، عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.وكان أعلن حالة الطورائ في جميع أنحاء البلاد عقب توجيه ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية فجر الجمعة.