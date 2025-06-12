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ستستمر لأيام.. أوّل تعليق لنتنياهو على العملية الإسرائيلية في إيران

Lebanon 24
12-06-2025 | 21:16
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن طيارين إسرائيليين يضربون أهدافا عديدة في إيران، مؤكدا أن "هذه العملية ستستمر لأيام".
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وأضاف نتنياهو: "نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل. قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأكد: "استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.. معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية".
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز".

وأكد نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

وأضاف: "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ الباليستية".


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