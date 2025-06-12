ستستمر لأيام.. أوّل تعليق لنتنياهو على العملية الإسرائيلية في إيران

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قال ، إن طيارين إسرائيليين يضربون أهدافا عديدة في ، مؤكدا أن "هذه العملية ستستمر لأيام".وأضاف : "نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ . قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد لوجود إسرائيل".وأكد: "استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.. معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية ".وقال رئيس الوزراء : "استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز".وأكد نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب الإيراني وبرنامج التسلح النووي".وأضاف: "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ الباليستية".