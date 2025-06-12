بينها أحياء راقية.. ما المواقع التي استهدفتها إسرائيل في طهران؟

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وأكد المسؤل لـ" "، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران، في عملية أطلق عليها اسم " الصاعد".



وقال إن البرنامج يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، زاعما أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".



وأضاف المسؤول أن "النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي". أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن تهاجم أهدافا نووية وعسكرية وقادة في ، مشيرا إلى أن الضربات "قد تستمر وقتا طويلا".وأكد المسؤل لـ" "، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران، في عملية أطلق عليها اسم " الصاعد".وقال إن البرنامج يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، زاعما أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".وأضاف المسؤول أن "النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي".

بالتوازي، قال مصدر مقرب من في ، إن المواقع المستهدفة هي محيط مطار ، وحي محلاتي، وشوارع باسداران ونياوران ولويزان ونو بنياد، ومنطقه بارشين.



وتعد هذه المناطق من الأحياء الراقيه في طهران ومعظمها إلى من العاصمة، وتقع بها الدوائر المهمة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن باقري، قد قُتل على الأرجح في الموجة الأولى من ، إلى جانب علماء نووين في الهجوم .