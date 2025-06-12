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عربي-دولي

بينها أحياء راقية.. ما المواقع التي استهدفتها إسرائيل في طهران؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 21:34
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أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن إسرائيل تهاجم أهدافا نووية وعسكرية وقادة في إيران، مشيرا إلى أن الضربات "قد تستمر وقتا طويلا".
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وأكد المسؤل لـ"رويترز"، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران، في عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقال إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، زاعما أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".

وأضاف المسؤول أن "النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي".
 
بالتوازي، قال مصدر مقرب من السفارة الإيرانية في بغداد، إن  المواقع المستهدفة هي محيط مطار طهران، وحي شهيد محلاتي، وشوارع باسداران ونياوران ولويزان ونو بنياد، ومنطقه بارشين.
 
وتعد هذه المناطق من الأحياء الراقيه في طهران ومعظمها إلى الشمال من العاصمة، وتقع بها الدوائر المهمة.
 
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، قد قُتل على الأرجح في الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية، إلى جانب علماء نووين في الهجوم الإسرائيلي.
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