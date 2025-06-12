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من هم القادة الذين استهدفتهم إسرائيل بالضربة؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 21:49
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رجح مسؤول عسكري إسرائيلي مقتل أعضاء في هيئة الأركان العامة الإيرانية، بما في ذلك رئيس الأركان، وعدد من كبار العلماء النوويين.
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وقال المسؤول إن هناك "احتمالات متزايدة" بمقتل هؤلاء، في الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران، الجمعة.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنّ تقارير غير مؤكدة تشير إلى اغتيال قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة اللواء غلام علي، و قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ومحمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، وفريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية.
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