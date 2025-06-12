من هم القادة الذين استهدفتهم إسرائيل بالضربة؟

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رجح مسؤول عسكري إسرائيلي مقتل أعضاء في العامة ، بما في ذلك ، وعدد من كبار العلماء النوويين.وقال المسؤول إن هناك "احتمالات متزايدة" بمقتل هؤلاء، في الضربة التي شنتها على ، الجمعة.وكان التلفزيون الرسمي أعلن أن مقر في تعرض لقصف إسرائيلي.وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنّ تقارير غير مؤكدة تشير إلى اغتيال قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة اللواء غلام علي، و قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ومحمد مهدي طهرانجي "آزاد" الإسلامية، وفريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية.