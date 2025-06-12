رسميا.. مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي

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أعلن التلفزيون الرسمي مقتل ، للحرس الثوري الإيراني، جراء الهجوم على ، في وقت مبكر من الجمعة.وأعلن التلفزيون الإيراني أنّ الدفاعات الجوية وُضعت "بكامل طاقتها"، إثر ، التي طالت مواقع عدة في أنحاء مختلفة من الجمهورية الإسلامية، فجر الجمعة.وقال التلفزيون إنّ "منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تؤكّد أنّها تعمل بنسبة 100%"، مشيراً إلى أّنه لم تتّضح في الحال أسباب الانفجارات التي دوّت في البلاد، بعد أن أعلنت أنّها نفذت عشرات الغارات ضدّ أهداف عسكرية ونووية إيرانية.