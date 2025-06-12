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عربي-دولي

واشنطن تحذر طهران وتنفي مشاركتها في الضربة الإسرائيلية

Lebanon 24
12-06-2025 | 22:09
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران صباح الجمعة.
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وقال روبيو في بيان، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الضربة العسكرية التي وجهتها إلى إيران كانت "ضرورية للدفاع عن نفسها".

وحذر الوزير إيران من "استهداف المصالح الأميركية".

وأكد أن "أولوية الولايات المتحدة الآن هي حماية قواتها في المنطقة".
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