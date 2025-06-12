واشنطن تحذر طهران وتنفي مشاركتها في الضربة الإسرائيلية

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أكد الأميركي ، أن لم تشارك في الهجوم الذي شنته على صباح الجمعة.وقال في بيان، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الضربة العسكرية التي وجهتها إلى إيران كانت "ضرورية للدفاع عن نفسها".وحذر الوزير إيران من "استهداف المصالح الأميركية".وأكد أن "أولوية الولايات المتحدة الآن هي حماية قواتها في المنطقة".