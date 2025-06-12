مقتل عالِمين نووين إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي

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أكّد التلفزيون الرسمي ، الجمعة، مقتل عالِميين نوويين في الضربة .وقال التلفزيون إن العالِمين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي قتلا.وكان مسؤول عسكري إسرائيلي رجح مقتل عدد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.يأتي ذلك عقب تأكيد مقتل قائد سلامي.