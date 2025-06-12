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عربي-دولي

مقتل عالِمين نووين إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي

Lebanon 24
12-06-2025 | 22:16
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أكّد التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل عالِميين نوويين في الضربة الإسرائيلية.
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وقال التلفزيون إن العالِمين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي قتلا.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي رجح مقتل عدد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.
 
يأتي ذلك عقب تأكيد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.
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