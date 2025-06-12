أسعار النفط والذهب تسجل ارتفاعا على وقع الهجمات الإسرائيلية

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وارتفع سعر برميل الوسيط بنسبة 12.6 بالمئة إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بنسبة 12,2 بالمئة إلى 77,77 دولارا. قفزت أسعار بأكثر من 12 بالمئة بعد الضربات على منشآت عسكرية ونووية في إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.وارتفع سعر برميل الوسيط بنسبة 12.6 بالمئة إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بنسبة 12,2 بالمئة إلى 77,77 دولارا.

كما تجاوزت أسعار حاجز 3430 دولارا، على وقع الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران اليوم الجمعة.