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إقتصاد

أسعار النفط والذهب تسجل ارتفاعا على وقع الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-06-2025 | 22:30
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قفزت أسعار النفط بأكثر من 12 بالمئة بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.
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وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6 بالمئة إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بنسبة 12,2 بالمئة إلى 77,77 دولارا.
 
كما تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3430 دولارا، على وقع الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران اليوم الجمعة.
 
 
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