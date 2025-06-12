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عربي-دولي

خلال الهجوم الإسرائيلي.. عملية سرية للموساد في العمق الإيراني!

Lebanon 24
12-06-2025 | 22:36
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نفذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عمليات سرية في عمق إيران، بالتزامن مع الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل، في وقت مبكر من صباح الجمعة.
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وقال مصدر أمني إسرائيلي لإذاعة الجيش، الجمعة: "إلى جانب الهجمات الواسعة لسلاح الجو، قاد الموساد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران".

وتابع: "هذه العمليات هدفت إلى الإضرار بمنظومة الصواريخ الاستراتيجية لإيران، وبقدراتها الدفاعية الجوية".

كما أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران تزامنا مع الضربات الجوية.
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