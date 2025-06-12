خلال الهجوم الإسرائيلي.. عملية سرية للموساد في العمق الإيراني!

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نفذ جهاز الاستخبارات (الموساد) عمليات سرية في عمق ، بالتزامن مع الضربات الجوية التي نفذتها ، في وقت مبكر من صباح الجمعة.وقال مصدر أمني إسرائيلي لإذاعة الجيش، الجمعة: "إلى جانب الهجمات الواسعة لسلاح الجو، قاد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران".وتابع: "هذه العمليات هدفت إلى الإضرار بمنظومة الصواريخ الاستراتيجية لإيران، وبقدراتها الدفاعية الجوية".كما أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران تزامنا مع الضربات الجوية.