Advertisement

عربي-دولي

إيران تتوعد: نخطط لـ"رد موجع وحاسم"

Lebanon 24
12-06-2025 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1374363-638853903659455900.png
Doc-P-1374363-638853903659455900.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر أمني إيراني لـ"رويترز"، إن بلاده تخطط لـ"رد موجع" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
Advertisement

وذكر المسؤول: "الرد على الهجوم الإسرائيلي سيكون موجعا وحاسما".

وفي إجابته على سؤال عما إذا هذا الرد وشيكا، قال إن تفاصيله "تجري مناقشتها على أعلى المستويات".
مواضيع ذات صلة
الجيش الباكستاني يتوعد الهند برد سريع وحاسم
lebanon 24
13/06/2025 08:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتوعّد برد مدمّر على أي تصرّف إسرائيلي متهوّر
lebanon 24
13/06/2025 08:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: أعتقد أن إسرائيل تلقت ضربة موجعة وأنها تحاول نوعا ما تدمير حماس الإرهابية
lebanon 24
13/06/2025 08:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة مُوجعة للمنتخب الإيطاليّ قبل مباراته أمام النرويج
lebanon 24
13/06/2025 08:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-06-13
01:13 | 2025-06-13
01:05 | 2025-06-13
01:00 | 2025-06-13
00:43 | 2025-06-13
00:37 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24