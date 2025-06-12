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قال مصدر أمني إيراني لـ" "، إن بلاده تخطط لـ"رد موجع" على الهجوم الذي شنته عليها في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.وذكر المسؤول: "الرد على الهجوم سيكون موجعا وحاسما".وفي إجابته على سؤال عما إذا هذا الرد وشيكا، قال إن تفاصيله "تجري مناقشتها على أعلى المستويات".