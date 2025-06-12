تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة مع استدعاء عشرات الآلاف من الجنود

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أكد ، اليوم (الجمعة)، استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، وذلك بعد شن ضربات ضد وصفها بأنها «حملة تاريخية لا مثيل لها».وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: «نحن على أهبة الاستعداد على جميع الجبهات ومن يحاول أن يتحدانا سيتحمل عواقب وخيمة».