مسقط: الهجوم الإسرائيلي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية

Advertisement

أفادت الوكالة العُمانية الرسمية بأن مسقط تُحمل المسؤولية عن التصعيد وتداعياته بعد الهجوم على .واعتبرت أن الهجوم يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.