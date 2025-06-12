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مسقط: الهجوم الإسرائيلي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:33
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أفادت الوكالة العُمانية الرسمية بأن مسقط تُحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وتداعياته بعد الهجوم على إيران.
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واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.
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