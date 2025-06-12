بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران... الأردن: المملكة لن تكون ساحة حرب لأي صراع

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أعلنت أن لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع، مشددة على أنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.كما دعا الناطق باسم الحكومة إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.