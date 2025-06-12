اجتماع أمني رفيع بحضور ترامب في الساعات المقبلة

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قال إن سيحضر اجتماعا لمجلس الجمعة.وبحسب جدول أعمال ، الذي لم يصدر عنه حتى الساعة أيّ تعليق على الهجوم الضخم، فإنّ الاجتماع النادر لكبار المسؤولين عن الشأن الأمني في مختلف قطاعات الحكومة الأميركية سيُعقد في الساعة 11:00 (15:00 غرينتش) في بالبيت الأبيض. (العربية)