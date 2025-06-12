Advertisement

عربي-دولي

بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية... هذا ما قام به "الموساد" في العمق الإيراني

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1374423-638853943270114363.jpg
Doc-P-1374423-638853943270114363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نقلت وكالة رويترز عن موقع أكسيوس أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" قام بمجموعة من العمليات التخريبية السرية في الأراضي الإيرانية.
Advertisement

ونقل مراسل أكسيوس، باراك رافيد على موقع إكس عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران، بالتزامن مع الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، عن "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية  الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.
 
مواضيع ذات صلة
خلال الهجوم الإسرائيلي.. عملية سرية للموساد في العمق الإيراني!
lebanon 24
13/06/2025 08:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنرسل تحذيرا مناسبا لإيران بأننا لن نتسامح مع ما قام به الحوثيون اليوم
lebanon 24
13/06/2025 08:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتزامن مع كشف الجيش على مبنى في الضاحية... إليكم ما تقوم به إسرائيل
lebanon 24
13/06/2025 08:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات ديرمر ورئيس الموساد مع ويتكوف ستركز على مسودة الاتفاق النووي
lebanon 24
13/06/2025 08:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-06-13
01:13 | 2025-06-13
01:05 | 2025-06-13
01:00 | 2025-06-13
00:43 | 2025-06-13
00:37 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24