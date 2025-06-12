بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية... هذا ما قام به "الموساد" في العمق الإيراني

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نقلت وكالة عن موقع أكسيوس أن جهاز الاستخبارات " " قام بمجموعة من العمليات التخريبية السرية في الأراضي .ونقل مراسل أكسيوس، على موقع إكس عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق ، بالتزامن مع الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.وكانت قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، عن "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية الإيرانية.وأكد نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي .