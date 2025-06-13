ترامب: ننتظر رد إيران وسندافع عن أنفسنا وعن إسرائيل إذا لزم الأمر



Advertisement

وفي تصريح لافت، قال إن “العديد من الإيرانيين لن نراهم مجددًا”. قال الرئيس الأميركي ، في مقابلة مع قناة “ نيوز”، إن “لن تمتلك قنبلة نووية تحت أي ظرف”، مؤكداً أن الوقت قد حان لطهران كي تعود إلى طاولة المفاوضات.وفي تصريح لافت، قال إن “العديد من الإيرانيين لن نراهم مجددًا”.

وتابع قائلاً: “ننتظر رد فعل إيران، لكن إذا لزم الأمر، سندافع عن إسرائيل”، مشددًا على أن “ ستدافع عن نفسها وعن في حال ردت إيران”.