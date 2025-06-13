العملية ستستمر لأيام... نتنياهو: ضربنا قلب برنامج إيران النووي

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أعلن ، أن أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد لوجود إسرائيل".وأشار ، الى أن "إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في نطنز".وأضاف نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب الإيراني وبرنامج التسلح النووي".كما أكد "استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية"، مضيفًا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".وزعم نتنياهو أن " خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.