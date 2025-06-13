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العملية ستستمر لأيام... نتنياهو: ضربنا قلب برنامج إيران النووي

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:08
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".
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وأشار نتنياهو، الى أن "إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز".

وأضاف نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد "استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية"، مضيفًا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وزعم نتنياهو أن "إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".

وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".

وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.
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