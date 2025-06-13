بعد الهجوم الإسرائيلي على ايران.. هذه أبرز ردود الفعل الدولية

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وأكدت إسرائيل انها استهدفت مواقع نووية وعسكرية.



وتعليقا على الهجو، أعلن المرشد علي خامئني مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم فجر الجمعة على ، وأكد أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.



وتوعد خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".



وفي السياق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن وإسرائيل ستدفعان الثمن.



وتوعد المتحدث العسكري الإيراني برد قاس على الاعتداءات .



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".



أما الرئيس الأميركي ، فقال: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات".



وتابع في حديث لفوكس نيوز: "العديد من القادة الإيرانيين لن نراهم مجددا، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال ردت إيران."



من جانبه، أكد الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران صباح الجمعة.



وقال روبيو في بيان، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الضربة العسكرية التي وجهتها إلى إيران كانت "ضرورية للدفاع عن نفسها". وحذر إيران من "استهداف المصالح الأميركية". في تصعيد خطير، هاجمت فجر اليوم الجمعة طهران، ودوت انفجارات في أنحاء العاصمة الايرانية.وأكدت إسرائيل انها استهدفت مواقع نووية وعسكرية.وتعليقا على الهجو، أعلن المرشد علي خامئني مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم فجر الجمعة على ، وأكد أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.وتوعد خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".وفي السياق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن وإسرائيل ستدفعان الثمن.وتوعد المتحدث العسكري الإيراني برد قاس على الاعتداءات .من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".أما الرئيس الأميركي ، فقال: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات".وتابع في حديث لفوكس نيوز: "العديد من القادة الإيرانيين لن نراهم مجددا، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال ردت إيران."من جانبه، أكد الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران صباح الجمعة.وقال روبيو في بيان، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الضربة العسكرية التي وجهتها إلى إيران كانت "ضرورية للدفاع عن نفسها". وحذر إيران من "استهداف المصالح الأميركية".

دعت بدورها المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأعربت المملكة في بيان، عن إدانتها للهجمات الإسرائيلية على إيران والتي تمس أمنها وسيادتها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية أن المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع، مشددة على أنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.

كما دعا الناطق باسم الحكومة الأردنية المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.



وأفادت الوكالة العُمانية الرسمية بأن مسقط تُحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وتداعياته بعد الهجوم على إيران.



واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، قال نائب المتحدث باسم للأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار حق إلى أن الأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس