بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.. الصين تطلب من رعاياها في إسرائيل رفع مستوى الحذر

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دعت رعاياها اليوم، إلى "الحفاظ على الهدوء والتزام أعلى درجات اليقظة"، بعدما شنّت غارات جوية واسعة النطاق على ، بحسب "فرانس برس".وقالت في مخاطبة مواطنيها: "تجنّبوا الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنّبوا بأي ثمن الاقتراب من المنشآت العسكرية والمؤسسات الحسّاسة".