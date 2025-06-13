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عربي-دولي

بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.. الصين تطلب من رعاياها في إسرائيل رفع مستوى الحذر

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:09
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دعت الصين رعاياها في إسرائيل اليوم، إلى "الحفاظ على الهدوء والتزام أعلى درجات اليقظة"، بعدما شنّت الدولة العبرية غارات جوية واسعة النطاق على إيران، بحسب "فرانس برس".
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وقالت السفارة الصينية في تل أبيب مخاطبة مواطنيها: "تجنّبوا الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنّبوا بأي ثمن الاقتراب من المنشآت العسكرية والمؤسسات الحسّاسة".
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