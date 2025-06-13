بعد استهداف طهران.. تعليمات عاجلة للإسرائيليين

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أصدرت غرفة الطوارئ في وزارة المواصلات توجيهات تتعلق بالنقل العام في البلاد، في أعقاب الهجوم على فجر اليوم الجمعة، داعية إلى السكان بها.وقالت غرفة الطوارئ في تحديث، صباح الجمعة: "نظرا لحالة الطوارئ والتعليمات المشددة للدفاع المدني في مختلف أنحاء البلاد، سيتم تشغيل وسائل النقل العام بشكل محدود جدا، مع التركيز على خدمة المستشفيات والمواقع الحيوية فقط".وأضافت أنه "في هذه المرحلة، حركة القطارات الثقيلة مستمرة كالمعتاد، وفي حال سماع صفارات إنذار، يجب الالتزام بتعليمات طواقم القطارات، ، والجبهة الداخلية".وتابعت "لتسهيل مغادرة المسافرين من ، فعلت شركة قطارات رحلات خاصة لإخلاء الركاب من منطقة ".واوضحت أن القطارات "الخفيفة" في وتل أبيب ستتوقف تماما عن العمل حتى إشعار آخر.ونوهت إلى أن "المعلومات المعروضة في تطبيقات ومواقع المواصلات العامة قد لا تعكس بشكل دقيق الخطوط التي ستعمل فعليا، لذلك ينصح بالتحقق مباشرة عبر مراكز الاتصال الخاصة بمشغلي المواصلات العامة".وأشارت إلى أنه "سيتم نشر معلومات إضافية لاحقا وفقا للتطورات وتعليمات ". (روسيا اليوم)