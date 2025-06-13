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عربي-دولي

بعد استهداف طهران.. تعليمات عاجلة للإسرائيليين

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:20
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أصدرت غرفة الطوارئ في وزارة المواصلات الإسرائيلية توجيهات تتعلق بالنقل العام في البلاد، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، داعية إلى التزام السكان بها.
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وقالت غرفة الطوارئ في تحديث، صباح الجمعة: "نظرا لحالة الطوارئ والتعليمات المشددة للدفاع المدني في مختلف أنحاء البلاد، سيتم تشغيل وسائل النقل العام بشكل محدود جدا، مع التركيز على خدمة المستشفيات والمواقع الحيوية فقط".

وأضافت أنه "في هذه المرحلة، حركة القطارات الثقيلة مستمرة كالمعتاد، وفي حال سماع صفارات إنذار، يجب الالتزام بتعليمات طواقم القطارات، المحطات، والجبهة الداخلية".

وتابعت "لتسهيل مغادرة المسافرين من مطار بن غوريون، فعلت شركة قطارات إسرائيل رحلات خاصة لإخلاء الركاب من منطقة المطار".

واوضحت أن القطارات "الخفيفة" في القدس وتل أبيب ستتوقف تماما عن العمل حتى إشعار آخر.

ونوهت إلى أن "المعلومات المعروضة في تطبيقات ومواقع المواصلات العامة قد لا تعكس بشكل دقيق الخطوط التي ستعمل فعليا، لذلك ينصح بالتحقق مباشرة عبر مراكز الاتصال الخاصة بمشغلي المواصلات العامة".

وأشارت إلى أنه "سيتم نشر معلومات إضافية لاحقا وفقا للتطورات وتعليمات الجبهة الداخلية". (روسيا اليوم)
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