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عربي-دولي

بعد الضربات الإسرائيلية.. الخارجية الإيرانية تصدر بياناً وتوضح موقف طهران

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:21
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 قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، نقلته "فرانس برس": "ان الخطوات العدائية للكيان الصهيوني لا يمكن أن تكون قد نفذت من دون تنسيق وإذن الولايات المتحدة"، مشيرة الى أن واشنطن "مسؤولة عن التأثير الخطر وتداعيات مغامرات الكيان الصهيوني".
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