بعد الضربات الإسرائيلية.. الخارجية الإيرانية تصدر بياناً وتوضح موقف طهران

قالت في بيان، نقلته "فرانس برس": "ان الخطوات العدائية للكيان لا يمكن أن تكون قد نفذت من دون تنسيق وإذن "، مشيرة الى أن "مسؤولة عن التأثير الخطر وتداعيات مغامرات ".

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