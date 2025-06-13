غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

Advertisement

قال نائب المتحدث باسم إن يشعر بالقلق إزاء الضربات على المنشآت النووية .وأشار حق إلى أن الأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.وأضاف نائب المتحدث الأممي: "يدين الأمين العام أي تصعيد عسكري في . ويعرب عن قلقه إزاء هجمات على المنشآت النووية في في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج ".وتابع حق القول: "يطلب الأمين العام من الجانبين، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد الصراع بأي ثمن". (روسيا اليوم)