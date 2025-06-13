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غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:37
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
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وأشار حق إلى أن الأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف نائب المتحدث الأممي: "يدين الأمين العام أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. ويعرب عن قلقه إزاء هجمات إسرائيل على المنشآت النووية في إيران في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتابع حق القول: "يطلب الأمين العام من الجانبين، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد الصراع بأي ثمن". (روسيا اليوم)
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