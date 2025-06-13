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عربي-دولي
غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
Lebanon 24
13-06-2025
|
00:37
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قال نائب المتحدث باسم
الأمين العام للأمم المتحدة
فرحان حق
إن
الأمين العام
أنطونيو غوتيريش
يشعر بالقلق إزاء الضربات
الإسرائيلية
على المنشآت النووية
الإيرانية
.
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وأشار حق إلى أن الأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأضاف نائب المتحدث الأممي: "يدين الأمين العام أي تصعيد عسكري في
الشرق الأوسط
. ويعرب عن قلقه إزاء هجمات
إسرائيل
على المنشآت النووية في
إيران
في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
".
وتابع حق القول: "يطلب الأمين العام من الجانبين، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد الصراع بأي ثمن". (روسيا اليوم)
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