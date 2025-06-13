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الجيش الإسرائيلي: اخترقنا إيران وهاجمناها بـ200 طائرة

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “العملية الإيرانية جوبهت برد واسع النطاق، شمل استهداف منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية”. وأضاف: “طيارونا يهاجمون، وما زالوا يهاجمون، منشآت نووية إيرانية”، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

وأوضح أن أكثر من 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الضربات، في واحدة من أوسع العمليات الجوية التي تنفذها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
 
وقال الجيش "أمامنا ساعات لوصول مسيرات إيرانية لإسرائيل".
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