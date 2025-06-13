الجيش الإسرائيلي: اخترقنا إيران وهاجمناها بـ200 طائرة

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أعلن الجيش ، أن أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي .وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “العملية جوبهت برد واسع النطاق، شمل استهداف منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية”. وأضاف: “طيارونا يهاجمون، وما زالوا يهاجمون، منشآت نووية إيرانية”، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال مستمرة.وأوضح أن أكثر من 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الضربات، في واحدة من أوسع العمليات الجوية التي تنفذها في السنوات الأخيرة.