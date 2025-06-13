بالفيديو.. المسيّرات الإيرانية انطلقت نحو إسرائيل

إعلام إيراني ينشر صورا لمسيرات تتجه نحو إسرائيل #قناة_العربية pic.twitter.com/pYl60awb54
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 13, 2025
إعلام إيراني ينشر صورا لمسيرات تتجه نحو إسرائيل #قناة_العربية pic.twitter.com/pYl60awb54
⭕️ مزيد من المشاهد للمسيرات الإيرانية وهي في طريقها نحو الكيان الغاصب#ايران#الرد_الايراني#الوعد_الصادق_3 pic.twitter.com/4C8Ja9BKrs
— الجريح كربلاء 5 (@aljarih_5) June 13, 2025
⭕️ مزيد من المشاهد للمسيرات الإيرانية وهي في طريقها نحو الكيان الغاصب#ايران#الرد_الايراني#الوعد_الصادق_3 pic.twitter.com/4C8Ja9BKrs