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بالفيديو.. المسيّرات الإيرانية انطلقت نحو إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:25
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نشر الإعلام الإيراني صورا لمسيّرات تتجه نحو إسرائيل، وذلك في سياق عملية الرد التي توعدت بها إيران عقب 5 موجات من الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية، اسفرت عن مقتل قادة وعلماء بارزين.
 
وكان قد قال قائد الجيش الإيراني أن الغيرانيين  لديهم قدرة واسعة على الرد ونطمئن الشعب الإيراني بأن الرد قادم على إسرائيل.
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