بالفيديو.. المسيّرات الإيرانية انطلقت نحو إسرائيل

نشر الإعلام صورا لمسيّرات تتجه نحو ، وذلك في سياق عملية الرد التي توعدت بها عقب 5 موجات من الهجمات على مواقع نووية إيرانية، اسفرت عن مقتل قادة وعلماء بارزين.

وكان قد قال الإيراني أن الغيرانيين لديهم قدرة واسعة على الرد ونطمئن الشعب الإيراني بأن الرد قادم على إسرائيل.