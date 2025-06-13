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عربي-دولي

بريطانيا: قلقون من التطورات بين إسرائيل وإيران وندعو لوقف التصعيد

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:36
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وصف رئيس الوزراء البريطاني التقارير المتداولة حول شنّ إسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران بأنها “مثيرة للقلق”، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد بشكل عاجل.
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وقال رئيس الحكومة: “نحثّ جميع الأطراف على خفض التوترات فورًا لتجنّب مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
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