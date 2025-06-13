بريطانيا: قلقون من التطورات بين إسرائيل وإيران وندعو لوقف التصعيد

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وصف رئيس الوزراء التقارير المتداولة حول شنّ ضربات على أهداف داخل بأنها “مثيرة للقلق”، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد بشكل عاجل.وقال رئيس الحكومة: “نحثّ جميع الأطراف على خفض التوترات فورًا لتجنّب مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.